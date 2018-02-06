В Россию доставлено тело погибшего пилота СУ-25

В минувшую субботу во время патрулирования района провинции Идлиб в Сирии самолёт модели СУ-25 с российским пилотом на борту был сбит боевиками. Тело погибшего пилота было доставлено на территорию России в минувший понедельник, 5 февраля.

Александр Вест

Официальные представители российского Министерства обороны заявили о том, что помимо тела российского пилота на родину были доставлены многочисленные осколки, оставшиеся от самолёта СУ-25, в котором свою службу нёс военный. По словам экспертов, оставшиеся обломки штурмовика будут осмотрены специалистами, чтобы определить точный тип ракет, поразивших российский самолёт. Заметим, погибший Роман Филипов участвовал в рядовом патрулировании местности, когда его штурмовик был сбит боевиками.Стоит добавить, что в Великобритании множество граждан выразили скорбь и восхищение относительно случившейся трагедии. Когда новость о смерти пилота СУ-25 попала в британские газеты, в Сети появилось множество отзывов от британцев, которые заявили, что пилот был настоящим героем и признанным патриотом.