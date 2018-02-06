В Ростове людям угрожают увольнением за неявку на выборы

В популярной социальной сети «ВКонтакте» в одной из публичных групп Ростова-на-Дону популярность набирает обсуждение анонимного сообщения, в котором ростовчанин рассказал о том, что под угрозой увольнения его заставляют голосовать на выборах.

Александр Вест

Под сообщением, которое оставил в сообществе аноним, развернулась настоящая дискуссия, в которой жители Ростова стали выражать своё возмущение. Некоторые пользователи посоветовали ему собрать необходимые доказательства такого поведения его работодателя и обратиться с ними в правоохранительные органы. Другие же посоветовали ростовчанину поставить галочку в бюллетене и забыть об этом, сохранив свою работу.Также возмущение общественности вызвал тот факт, что мужчину заставляют не просто прийти на выбора, а оставить свой голос за определённого кандидата, после чего он должен предоставить своему работодателю фотографию заполненного им бюллетеня. Добавим, что множество пользователей также напомнили о том, что его голос всё равно ничего не изменит, поэтому ему стоит легче относиться к сложившейся ситуации.