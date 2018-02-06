iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | За неделю число безработных в России выросло на 2%

За неделю число безработных в России выросло на 2%

Сегодня, 15:33
Официальные представители российского Министерства труда и социальной защиты обнародовали информацию о том, что за семидневный период с 24 января безработица в стране выросла на 1,9 процента.

За неделю число безработных в России выросло на 2%

 

Отметим, в опубликованном сообщении также указываются регионы с наибольшим уровнем безработицы, среди которых: Новгородская, Кировская, Сахалинская, магаданская области, а также Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округи и Карелия, Севастополь, Адыгея, Республика Бурятия. Сотрудники ведомства отметили, что рост безработицы снизился в следующих регионах: Пензенская область, Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, а также Чечня.

Заметим, что за неделю с 24 января нынешнего года число безработных людей, согласно официальной статистике, увеличилось на 14 тысяч человек и на данный момент составляет более 779 тысяч россиян.
Александр Вест
Новости по теме
За неделю уровень безработицы в России снизился на 1,2%
За неделю уровень безработицы в России снизился на 1,2%

За неделю уровень безработицы в России снизился на 1,2%, сообщили в Минтруда. Речь идет об уменьшении числа официально зарегистрированных безработных граждан,

В России число безработных граждан за неделю снизилось на 0,1%
В России число безработных граждан за неделю снизилось на 0,1%

Количество зарегистрированных официально безработных россиян снизилось за неделю на 0,1%. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства труда России.

Минтруд констатировал падение безработицы за неделю на 0,4%
Минтруд констатировал падение безработицы за неделю на 0,4%

Министерство труда и социальной политики констатировало снижение уровня официальной безработицы в России за период с 12 по 19 октября на 0,4%. Общее число

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости