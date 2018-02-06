За неделю число безработных в России выросло на 2%

Официальные представители российского Министерства труда и социальной защиты обнародовали информацию о том, что за семидневный период с 24 января безработица в стране выросла на 1,9 процента.

Александр Вест

Отметим, в опубликованном сообщении также указываются регионы с наибольшим уровнем безработицы, среди которых: Новгородская, Кировская, Сахалинская, магаданская области, а также Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округи и Карелия, Севастополь, Адыгея, Республика Бурятия. Сотрудники ведомства отметили, что рост безработицы снизился в следующих регионах: Пензенская область, Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, а также Чечня.Заметим, что за неделю с 24 января нынешнего года число безработных людей, согласно официальной статистике, увеличилось на 14 тысяч человек и на данный момент составляет более 779 тысяч россиян.