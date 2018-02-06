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| | В Ростове бездомные кот и собака согрели друг друга

В Ростове бездомные кот и собака согрели друг друга

Сегодня, 14:45
Жители Ростова-на-Дону активно в соцсетях обсуждают необычную дружбу кота и собаки. Бездомные животные города каждую ночь греют друг друга теплом собственных тел, спасаясь от холода февральских морозов.

В Ростове бездомные кот и собака согрели друг друга

 

В Ростове-на-Дону заметили необычную пару: кот и собака объединились в трудный для них момент. Бездомные животное каждую ночь проводят у стен одного из магазинов города. Работники заведения пожалели питомцев и постелили им картонку, но этого совсем не достаточно для того, чтобы согреться зимой. В связи с этим кот и собака не стали «делить» территорию и начали каждую ночь спать вместе, что помогает животным согреться. Один из местных жителей сфотографировал необычную парочку, а снимок выложил в популярном сообществе во «ВКонтакте».

Ростовчан растрогал пример ломающей стереотипы дружбы. Автор уточнил, что так коты и собаки проводят уже не одну зиму, а жители города отметили, что людям есть чему поучиться у животных.
Виктория Озерова
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