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От Редактора

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| | В автобусах Ростова появились зеленые валидаторы

В автобусах Ростова появились зеленые валидаторы

Вчера, 21:40
В общественном транспорте Ростова начали работу новые валидаторы зеленого цвета. Об этом пишут местные издания.

В автобусах Ростова появились зеленые валидаторы

 

Со старта последнего месяца зимы произошло включение валидаторов в троллейбусах и автобусах. Также подобные аппараты функционирую и в трамваях. Устройства информируют пассажиров про успешную оплату проезда и балансе карты при помощи сообщений на дисплее. Повторная оплата на этой же карте принимается не раньше, чем спустя пять минут: на протяжении данного периода времени пассажир услышит звуковое оповещение о повторной попытке проплаты. Валидаторы считывают сведения с карты, они более отказоустойчивые и надежны, нежели предыдущие модели.

До этого правительство Екатеринбурга заявило о выпуске валидаторов для бесконтактной оплаты в транспорте города. Новинка появится в автобусах столицы Урала не ранее лета этого года.
Никита Готский
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