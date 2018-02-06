iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Онищенко напомнил россиянам не мочить манту

Онищенко напомнил россиянам не мочить манту

Сегодня, 13:41
Известный российский политический деятель Геннадий Онищенко, ранее занимавший пост главного российского санитарного врача, напомнил о том, что место введения внутрикожной пробы на наличие туберкулёза не стоит смачивать.

Онищенко напомнил россиянам не мочить манту

 

В рамках официальной церемонии вручения госпремии «За верность науке», которую вручал сам Онищенко, депутат Госдумы призвал своих коллег не мочить манту, напомнив о важности данного теста. В список номинантов данной премии в тройку попал и Telegram-канал под названием «Намочи манту», который не сумел занять первенство. После вручения премии Геннадий Онищенко отозвался о столь необычном названии канала, заметив, что в нынешнее время популяризация науки стремительными темпами происходит за счёт работы в социальных сетях, где обитает большая часть молодёжи.

Депутат добавил, что своим названием данный канал сеет зерно сомнения, что двигает рядовых пользователей к дальнейшему изучению данной проблемы, а данный процесс и является постижением науки.
Александр Вест
Новости по теме
Онищенко запретил россиянам есть оливье и селедку под шубой на Новый год
Онищенко запретил россиянам есть оливье и селедку под шубой на Новый год

Экс-главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко запретил россиянам есть традиционные салаты на Новый год. Жителям России, по мнению

Депутат Госдумы Онищенко отозвался о запрете курения возле подъездов
Депутат Госдумы Онищенко отозвался о запрете курения возле подъездов

Геннадий Онищенко, являющийся бывшим главным санитарным врачом РФ, высказался насчёт принятого в Госдуме законопроекта о запрете курения у подъездов. По словам

Депутат Госдумы предложить запретить детское шампанское
Депутат Госдумы предложить запретить детское шампанское

Сегодня на заседании Госдумы Геннадий Онищенко поднял вопрос о запрете распития детского шампанского несовершеннолетними. Политик предполагает, что это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости