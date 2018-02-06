Онищенко напомнил россиянам не мочить манту

Известный российский политический деятель Геннадий Онищенко, ранее занимавший пост главного российского санитарного врача, напомнил о том, что место введения внутрикожной пробы на наличие туберкулёза не стоит смачивать.

Александр Вест

В рамках официальной церемонии вручения госпремии «За верность науке», которую вручал сам Онищенко, депутат Госдумы призвал своих коллег не мочить манту, напомнив о важности данного теста. В список номинантов данной премии в тройку попал и Telegram-канал под названием «Намочи манту», который не сумел занять первенство. После вручения премии Геннадий Онищенко отозвался о столь необычном названии канала, заметив, что в нынешнее время популяризация науки стремительными темпами происходит за счёт работы в социальных сетях, где обитает большая часть молодёжи.Депутат добавил, что своим названием данный канал сеет зерно сомнения, что двигает рядовых пользователей к дальнейшему изучению данной проблемы, а данный процесс и является постижением науки.