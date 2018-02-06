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| | В Ростовской области предложили конфисковывать автомобили за нарушения ПДД

В Ростовской области предложили конфисковывать автомобили за нарушения ПДД

Сегодня, 15:36
В Госдуме зарегистрирован законопроект, согласно которому будут внесены поправки в статью 264.1 УК РФ. Эти поправки касаются водителей, которые во второй раз были пойманы за вождение в нетрезвом виде.

В Ростовской области предложили конфисковывать автомобили за нарушения ПДД

 

Авторы законопроекта ссылаются на пожелание президента России Владимира Путина снизить количество ДТП и понизить общую смертность на дорогах.

О таком предложении уже сформировалось двоякое впечатление. Противники законопроекта акцентируют внимание на том факте, что автомобиль может не принадлежать правонарушителю и не понятно, как тогда действовать властям. Они предлагают лишать водителей прав или сажать в тюрьму. По их словам, даже изъятая машина не может помешать "лихачам" нарушить закон вновь. Приверженцы считают, что такие жесткие меры заставят водителей-нарушителей дважды подумать перед очередным желанием нарушить закон. Что касаемо случаев, когда автомобиль не принадлежит нарушителю, то следовало бы так же наказывать и владельца транспортного средства.
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