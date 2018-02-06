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| | Качество снегоуборочных работ в Москве контролируют в онлайн-режиме

Качество снегоуборочных работ в Москве контролируют в онлайн-режиме

Сегодня, 12:57
Для полного контроля за проведением снегоуборочных работ в столице РФ задействовано более 100 тысяч камер видеонаблюдения, расположенных по всей территории Москвы. С помощью камер качество уборки снега будет фиксироваться и контролироваться соответствующими органами.

Качество снегоуборочных работ в Москве контролируют в онлайн-режиме

 

В Москве для уборки снега в данный момент задействовано по меньшей мере более 15 тысяч единиц специализированной техники, а также более 70 тысяч дворников. На сайте московской мэрии была обнародована информация о том, что отныне уборка снега возле жилых домов, включая очистку территорий возле подъездов, будет контролироваться с помощью установленных камер видеонаблюдения. Все данные с камер будут передаваться для дальнейшего анализа в Центр автоматической фиксации правонарушений административного типа, где обученные специалисты займутся корректировкой работ по уборке снежных массивов в онлайн-режиме.

Благодаря тому, что вся специализированная снегоуборочная техника в Москве оборудована системами ГЛОНАСС, специалисты могут отследить её перемещение и выяснить, добрались ли работники до места назначения.
Александр Вест
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