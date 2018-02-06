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| | В Ростове в переулке Семешко осыпалась новая плитка

В Ростове в переулке Семешко осыпалась новая плитка

Сегодня, 11:49
В Ростове на переулке Семешко летом прошедшего года была уложена новая тротуарная плитка, которая уже вся посыпалась.

В Ростове в переулке Семешко осыпалась новая плитка

 

Жительница Ростова выложила в социальную сеть фотографии сделанные на переулке Семашко тротуарной плитки, которая вся облезла и в некоторых местах отошла от земли. Реконструкция укладки тротуарной плитки проходила летом прошедшего года, видимо рабочие не качественно произвели укладку. Жительница города передала фотографии в администрацию города и написали заявление с жалобой. Спустя некоторое время дефекты были устранены, а в некоторых местах и вовсе поменяли плитку на новую.

В Ростове в переулке Семешко осыпалась новая плитка

 

Жители города Ростов отметили, что подобная ситуация с тротуарной плиткой в данный момент и на проспектах Соборного, Газетного, на которых ремонтные работы по укладке тротуарной плитки также проходили летом.
Пелагея Лебединская
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