Электроснабжение в поселении Роговское восстановили через несколько часов

Жители садового некоммерческого товарищества «Витамины» на территории поселения Роговское накануне остались на несколько часов без электроснабжения. Об аварии рассказали в администрации поселения.

Виктория Озерова

В СМИ обратились жители товарищества «Витамины», что находится на территории поселения Роговское, с сообщением об отключении электричества. Максим Новиков пожаловался, что на улице температура опустилась ниже -15 по Цельсию, а людям приходится топить печку и зажигать керосиновые лампы, так как электроснабжения нет. В администрации Роговского подтвердили данную информацию.Ольга Лесина, главный специалист одного из отделений ведомства, рассказала, что авария произошла в воскресенье. Неполадки наблюдались на магистральной линии, а не в самом поселке. Без электричества также остались несколько деревень и районов ТиНАО, но авария была устранена в течение нескольких часов и сейчас все работает в штатном режиме.