В Софии группа активистов хотела помешать открытию Европейского форума

В Софии на церемонии открытия европейского форума группа активистов хотели помешать выступлению министра экологии Немо Димова.

Пелагея Лебединская

11 января в некоторых городах Болгарии были проведены акции протеста активистов защитников природы, которые выступали против проведения строительных работ горнолыжного курорта на территории национального парка Пирин, который является заповедной зоной,. Активисты требуют у властей Болгарии отменить разрешение строительства отдыхающего комплекса, так как он сильно навредит экосистеме парка. В связи с новыми постройками в парке Пирин будут срублены множество деревьев, что послужит частичному его уничтожению. Также болгарские активисты требуют отставки министра экологии Немо Димова.Отметим, что против проведения строительных работ горнолыжного курорта на территории парка Пирин выступил и фонд «The Leonardo DiCaprio Foundation», основателем которого является актер Леонардо Ди Каприо.