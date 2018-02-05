Муж в придачу: Жительница Подмосковья продавала шкаф и мужа

Жительница Подмосковья дала в местную газету объявление, в котором указала, что продает шкаф с мужем.

Пелагея Лебединская

Женщина в связи с переездом на новое место решила продать свой шкаф купе, так как он не подходит по своим размерам. Она подала в местное СМИ объявление с двусмысленным значением текста: «Продаем новый шкаф-купе с мужем. Абсолютно новый, в упаковке. Цена 20 000 руб.». Автор объявления с юмором прокомментировала такой текст тем, что в спешке не правильно написала, а супруг выставленный на продажу, оказывается эй и самой нужен.Отметим, что на данное сообщение, со слов владелицы шкафа звонили в основном покупательницы, которые хотели заполучить ее супруга, а шкаф в основном никого не интересовал.