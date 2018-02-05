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| | Новгородец нашел клад эротического содержания

Новгородец нашел клад эротического содержания

Вчера, 18:41
Житель города Новгород нашел старую колоду карт с эротическими картинками.

Новгородец нашел клад эротического содержания

 

Молодой человек обнаружил в газете 1978 года выпуска завернутую колоду карт с картинками эротического содержания. В СССР такие карты преследовались законом, они считались нелегальными, но в то же время были очень популярны. Возраст этим игральным картам более 40 лет, они сохранились в очень хорошем состоянии, даже не помяты. Владелец находки выставил карты на продажу, оценщики их оценили в 7 500 рублей. Такие находки попадались еще и с времен царской Империи, даже и в те времена производились карты с эротическими картинками.

Ранее в России была выставлена на продажу колода карт с похожим эротическим содержанием, но с более древним происхождением, ее владелец смог продать за 50 000 рублей.
Пелагея Лебединская
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