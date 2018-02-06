Стерлигов аргументировал открытие своего магазина на месте секс-шопа в Ростове

Недавно Герман Стерлигов открыл новый магазин в Ростове-на-Дону. Местные жители отметили, что ранее на этом месте долгое время работал секс-шоп. Бизнесмен прокомментировал это замечание, аргументировав открытие своего заведения тем, что от «мерзости» в России надо избавляться.

Виктория Озерова

Открытие нового магазина «Хлеб» Германа Стерлигова знаменовал скандал. Сначала в заведение наведались правоохранители из-за вывески, гласящей о том, что людей нетрадиционной ориентации здесь обслуживать не будут. Стражи порядка попросили убрать надпись, но владелец магазина отказался, заявив, что сделает это только по решению суда.Теперь местные жители заметили, что заведение Стерлигова расположилось на месте магазина для взрослых, проработавшего там ни один год. Бизнесмен нашел «оправдание» и такому факту. Он сообщил, что «мерзости» в России много, поэтому нужно не отказываться от страны, а избавляться от «грязи», чем он и занимается.