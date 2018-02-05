На Украине предложили сажать российских артистов в клетки

Возглавляющий запрещенную в России украинскую националистическую организацию «Братство»*(запрещенная на территории РФ) Дмитрий Корчинский, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заявил, что российские артисты для него это «животные» и на гастроли их следует привозить «в клетках».

Радикал утверждает, что в отличие от многих украинских политиков не считает, что въезд в страну российских исполнителей это угроза национальной безопасности. Корчинский, правда, уверен в том, что во время визита на Украину артисты из РФ должны быть полностью изолированы, а содержать их следует в специально отведенных для этого местах, вроде зоопарков.

«Пусть въезжают, но возить их следует в железных клетках, потому ни у кого не будет возникать проблем и все будет происходить нормально», - заявил Корчинский.

Корчинский известен именно благодаря своим скандальным высказываниям. Ранее он заявлял, в частности, что мечтает о том, чтобы украинские оппозиционеры перебрались в Россию. Помимо этого, он считает необходимым начать уголовное преследование украинцев, которые были замечены на отдыхе в Крыму.

На данный момент на Украине запрещено работать более чем 120 артистам из России. Все они находятся в так называемом «черном списке» Минкульта за якобы создание угрозы национальной безопасности стране.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Николай Офицеров