Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | На Украине предложили сажать российских артистов в клетки

На Украине предложили сажать российских артистов в клетки

Сегодня, 15:40
Возглавляющий запрещенную в России украинскую националистическую организацию «Братство»*(запрещенная на территории РФ) Дмитрий Корчинский, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заявил, что российские артисты для него это «животные» и на гастроли их следует привозить «в клетках».
 

На Украине предложили сажать российских артистов в клетки

 

Радикал утверждает, что в отличие от многих украинских политиков не считает, что въезд в страну российских исполнителей это угроза национальной безопасности. Корчинский, правда, уверен в том, что во время визита на Украину артисты из РФ должны быть полностью изолированы, а содержать их следует в специально отведенных для этого местах, вроде зоопарков.
 
«Пусть въезжают, но возить их следует в железных клетках, потому ни у кого не будет возникать проблем и все будет происходить нормально», - заявил Корчинский.
 
Корчинский известен именно благодаря своим скандальным высказываниям. Ранее он заявлял, в частности, что мечтает о том, чтобы украинские оппозиционеры перебрались в Россию. Помимо этого, он считает необходимым начать уголовное преследование украинцев, которые были замечены на отдыхе в Крыму.
 
На данный момент на Украине запрещено работать более чем 120 артистам из России. Все они находятся в так называемом «черном списке» Минкульта за якобы создание угрозы национальной безопасности стране.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Николай Офицеров
Новости по теме
Националист Корчинский: Крым живет намного лучше, чем Украина
Националист Корчинский: Крым живет намного лучше, чем Украина

В эфире одного украинского канала скандальный националист Дмитрий Корчинский сообщил, что украинских граждан нужно преследовать за то, что они ездят на

Киев огласил условия выступления российских звезд в Украине
Киев огласил условия выступления российских звезд в Украине

СБУ нужно будет информировать о будущих гастролях российских исполнителей для получения разрешения на въезд в страну. Такие сведения предоставил вице-премьер

Нескольким российским актерам закрыли въезд в Украину
Нескольким российским актерам закрыли въезд в Украину

Служба безопасности Украины продолжает вводить санкции в отношении российских деятелей культуры и шоу-бизнеса. Так, недавно права въезда в страну лишились

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости