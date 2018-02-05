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| | Глава столичного Департамента образования рассказал, как Москва победила ночные очереди в школы

Глава столичного Департамента образования рассказал, как Москва победила ночные очереди в школы

Сегодня, 14:55

В ночь на 1 февраля родители будущих первоклашек заняли места в очередях на запись в школы Владивостока. Мотивацией составления списков и ночного дежурства у образовательных учреждений выступило желание мам и пап гарантировать обучение их детей в шаговой доступности от дома. Многие провели на свежем воздухе всю ночь, и это несмотря на мороз в 16 градусов! Об этом информирует портал «Регионы online».

 

Ситуацию прокомментировал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина, объяснивший, как в Москве уже пять лет нет подобных очередей. Он отметил, что для этого нужно стремиться побороть дефицит качественных школ. Управленец согласился поэтапно объяснить, каким образом означенный дефицит удалось победить в столице (прямая речь):

 

Действие первое. Создайте систему, не зависящего от чиновника равнодоступного равновысокого обеспечения ресурсами школ. Последствия: вы теряете зависимость школы от департамента в этом вопросе. И приобретаете недовольство тех, кто даже не лишился финансирования (оно же равновысокое), но лишился привилегии. Вы приобретаете растерянность тех директоров школ, которые получили большее финансирование и, тем самым, лишились индульгенции под названием «нас плохо финансируют, поэтому мы плохо работаем». Но это со временем проходит. Что приобрел департамент? Финансовую независимость школ от себя. Это большое приобретение. И финансовую ответственность школ.

Действие второе. Создайте систему, не зависящей от вас оценки результатов школы, важных для города и горожан. Последствия: получите недовольство тех, кто раньше далеко не всегда по результатам приобрел статус лицеев, гимназий и т.д., дающий им рекламное преимущество в глазах родителей. И растерянность другой части директоров школ от потери индульгенции под названием «мы же не гимназия». Много времени спустя это проходит. Что приобрел департамент? Возможность и обязанность предъявления равных требований к директорам всех школ.

Третье действие. Создайте систему не зависящей от вас публичной аттестации директоров школ и их заместителей. Последствия: получите гнев «небожителей»: «Почему я наравне со всеми прохожу аттестацию?!». И растерянность многих директоров школ, которые никогда не были публичными фигурами в образовании и спокойно жили под прикрытием «мы же не гимназия, нас плохо финансируют». Но спустя долгий период времени проходит и это. Что мы приобрели? Личностную независимость директора школы от департамента, но зависимость директора от результатов его школы. И это справедливая зависимость, ведь эти результаты тоже зависят от него. Это взаимозависимость.

Четвертое действие. Создайте систему начисления зарплаты директору, не зависящую от вас, но зависящую от количества семей, выбравших его школу для обучения своих детей, от объективности оплаты труда педагогам в его школе, от результатов обучающихся и от удовлетворенности жителей района школой. Последствия: гнев тех, кто привык получать высокую зарплату независимо от результата. Напряженность тех, кто остался внизу таблицы зарплаты директоров из-за невозможности списать это на неравные условия или несправедливость чиновников. Это тоже пройдет. Что приобретает департамент? Независимость администрации школ от необъективности чиновников, а значит полноценную свободу и ответственность директора школы, администрации школы за все результаты школы.

В завершении беседы Исаак Калина акцентировал внимание на том, что предложенный им путь, безусловно, является сложным, но он позволит обеспечить качественное образование во всех школах города. Победа над дефицитом качественных школ приведет и к победе над очередями.



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