Советский генерал раскрыл тайну об экстрасенсорной разведке

Генерал-лейтенант армии советского союза Алексей Савин поделился секретом, что в те времена в армии в разведке проходили службу специально обученные экстрасенсы.

Пелагея Лебединская

Алексей Савин, который при советском союзе работал в Генеральном штабе, поделился своими воспоминаниями о былых временах. В 80 годы в Генеральный штаб пришло письмо, в котором говорилось, что группа людей экстрасенсов предлагают услуги своих способностей для целей в помощи военным. Это предложение было рассмотрено, и из их группы создали воинскую часть номер 10 003. Эта часть очень помогла своей способностью во многих военных операциях. Савин утверждает, что такие части и до сих пор существуют при армии. Также генерал поведал, что и сам владеет такими экстрасенсными способностями. В детстве он перенес три раза клиническую смерть, после чего и появились сверхспособности.Отметим, что воинская часть номер 10 003 в те времена поддавалась большой критикой, многие даже требовали ее расформировать, ее называли «вооруженными нечистыми силами».