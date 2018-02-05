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| | Россияне не справились с тестом из вопросов школьной программы

Россияне не справились с тестом из вопросов школьной программы

Сегодня, 13:22
Россияне поучаствовали в тестовом опросе, составленном на основе школьной программы. Тест состоял из семи вопросов, правильно на все из них ответили только чуть более 2% жителей РФ. Данные обнародовал «Левада-центр».

Россияне не справились с тестом из вопросов школьной программы

 

Ко Дню российской науки, отмечаемому 8 февраля, «Левада-центр» провел опрос среди жителей РФ. Гражданам предложили определить верность семи утверждений с программы школы. 70% участников правильно ответили на вопрос о дрейфе континентов, также не вызвало затруднений утверждение о том, что электрон меньше атома – в этом уверены более половины опрошенных. Больше всего жителей РФ ошиблось в вопросе о ГМО – более 40% опрошенных. В общем правильно на все утверждения теста ответили чуть более 2% россиян. Высокий уровень научной грамотности у 9,5% граждан, средний – 30,5%, а низкий – почти у 60%.

Специалисты «Левада-центр» отмечают, что за последние девять лет наблюдается повышение уровня научной грамотности жителей РФ.
Виктория Озерова
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