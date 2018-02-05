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| | AliExpress: В РФ открыта новая площадка с товарами стоимостью до 600 рублей

AliExpress: В РФ открыта новая площадка с товарами стоимостью до 600 рублей

Сегодня, 12:46
Китайский онлайн-магазин AliExpress объявил о запуске нового бренда в РФ – «Лоукостер». Ассортимент новой площадки составят товары с ценой до 600 рублей, бренд направлен на молодых посетителей. «Лоукостер» станет третьей в России торговой маркой от Alibaba Group.

AliExpress: В РФ открыта новая площадка с товарами стоимостью до 600 рублей

 

С 5 февраля в РФ стартует работа новой торговой субплощадки от AliExpress. «Лоукостер» станет очередным брендом Alibaba Group в России. Новый дискаунтер предназначена только для малобюджетных товаров, стоимость которых не превышает 600 рублей. Отмечается, что именно такой ассортимент является одним из самых распространенных запросов торговой площадки. «Лоукостер» должен заинтересовать молодых посетителей, возрастом до 25 лет, а также новых покупателей в крупных городах. Сначала новинка появится в мобильной версии.

Напомним, что AliExpress появился в России около шести лет назад. Разделение пользователей по ценовому сегменту началось в прошлом году.
Виктория Озерова
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