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| | Друзья из Воронежа рассказали о детстве пилота Су-25, убитого в Сирии

Друзья из Воронежа рассказали о детстве пилота Су-25, убитого в Сирии

Сегодня, 12:25
Товарищи сбитого в Сирии летчика поведали о некоторых подробностях его жизни. Он родился в Воронеже и являлся потомственным военным.

Друзья из Воронежа рассказали о детстве пилота Су-25, убитого в Сирии

 

Погибший в сирийском конфликте Роман Филиппов учился в школе №85 Воронежа. По словам его одноклассников, родители и сестра летчика тоже проживали в этом городе, возможно, там и остались. Будущий пилот закончил филиал Краснодарского высшего военного авиационного училища, как и его отец, который также был военным пилотом. Друзья умершего сообщают, что в то время, когда они являлись школьниками, происходила чеченская кампания, и родитель Романа принимал участие в той войне. Закончив школу, Филиппов прошел по стопам отца и отправиться учиться на летчика. У погибшего остались жена и дети.

Штурмовик Су-25, управляемый Филипповым, сбили боевики в районе Идлиба два дня назад. Военный смог катапультироваться, но попал на территорию, контролируемую террористами. Он вступил с ними в бой, но погиб во время сражения.

Самолет был сбит системой ПЗРК, чем озадачены США. Вашингтон удивлен наличием у радикалов такими зенитными комплексами. Петагон заявил, что не поставлял таких орудий в Сирию, отметив, что Су-25 сбили союзники Турции.
Никита Готский
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