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| | Власти Приморья прокомментировали гибель летчика Су-25 в Сирии

Власти Приморья прокомментировали гибель летчика Су-25 в Сирии

Сегодня, 11:56
Алексей Тарасенко, губернатор Приморского края, высказал свои искренние соболезнования семье погибшего летчика в Сирии, и назвал его: « ассом отечественной штурмовой авиации».

Власти Приморья прокомментировали гибель летчика Су-25 в Сирии

 

Губернатор Приморья Алексей Тарасенко рассказал в своем интервью о погибшем летчике в Сирии. Роман Филипов, так звали умершего пилота, был военным офицером и очень отважным летчиком. Он был ассом в своем деле, и во время прохождения военных операций в Сирии уничтожил много группировок террористов. Его храбрость и мужество послужит примером всем военнослужащим, которые принимают участие в военных операциях в Сирии. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего Романа Филиппова, и отметил, что это огромная потеря не только для его семьи, но и для всей России.

Ранее, было известно, что 3 февраля в Сирии над провинцией Идбил был сбит русский самолет Су-25. Пилот смог вовремя катапультироваться с горящего самолета, но в ходе перестрелок с террористами погиб. .
Пелагея Лебединская
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