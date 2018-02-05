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| | В Ростове разгорелся скандал из-за халатно установленной ливневки

В Ростове разгорелся скандал из-за халатно установленной ливневки

Сегодня, 10:49
В публичном сообществе «Подслушано, Ростов-на-Дону» в комментариях к одному из постов разгорается очередной скандал, связанный с халатностью местных коммунальных служб. Пользователи паблика обратили свое внимание на установленную на Станиславского ливневку.
 

В Ростове разгорелся скандал из-за халатно установленной ливневки

 

«На Станиславского увидели установленную ливневку. Виднеются щели. По логике, вода с дороги стекает непосредственно в ливневку, а уже через щели попадает под нее. В итоге красивый асфальт через полгода будет выглядеть, как танковая трасса. Халатность наших коммунальных служб внушает мне ужас», - заявил анонимный пользователь, приложив к своему посту фотографию.
 
В комментариях тут же начали говорить о том, что запечатленный на снимке объект даже не является ливневкой, а потому коммунальные службы, которые производили работы, следует призвать к ответу.

Николай Офицеров
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