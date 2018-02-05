В Ростове разгорелся скандал из-за халатно установленной ливневки

В Ростове разгорелся скандал из-за халатно установленной ливневкиСегодня, 10:49
В городе Ростов-на-Дону укладчики асфальта снова латают дороги по новым технологиям. Покрытие кладут прямо в лужи и снег.
На просторах социальных сетей разгорается скандал после анонимной публикации одного из пользователей публичного сообщества «Подслушано Ростов-на-Дону». При
Заместитель мэра Москвы сообщил, что усиленное дежурство сотрудников коммунальных служб столицы продлено до 9 января. На данный момент дежурит около 670 бригад.