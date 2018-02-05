Лезгинка на гироскутере в КБР покорила пользователей Instagram

Лезгинка на гироскутере в КБР покорила пользователей InstagramСегодня, 10:35
Жители Ростова-на-Дону на просторах социальных сетей делятся фотографиями Деда Мороза, посетившего город. Порадовал главный вестник Нового года местных
В Казани школьница на гироскутере раздавила голубей. Видео этого процесса попало в интернет и вызвало бурную реакцию пользователей.
На концерте в Воронеже Светлана Лобода представила новый альбом H2LO. Одну из песен, посвященную дочере, певица исполнила, танцуя на гироскутере.