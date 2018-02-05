Лезгинка на гироскутере в КБР покорила пользователей Instagram

Довольно необычное исполнение лезгинки попало на видео в Кабардино-Балкарии. Мальчик танцует лезгинку, причем, достаточно мастерски, но находится в этот момент на гироскутере. Пользователи опубликовали ролик на просторах Instagram, где он продолжает собирать восторженные отзывы пользователей до сих пор.

Гироскутер является современным средством передвижения, которые нынешней молодежи заменило скейтборд и роликовые коньки. Однако, как оказалось, они также прекрасно подходят для танцев. Мальчик из Кабардино-Балкарии показал, что он может спокойно исполнять на современном девайсе также и лезгинку. На гироскутере юноша чувствует себя просто прекрасно, размахивает руками и рассекает по коридору собственного дома.

Пользователям сети танец понравился также сильно, они тут же принялись расхваливать его и говорить, какой он большой молодец и что в мире танцев его ждет большое будущее.

Николай Офицеров