В Усть-Куте делают бюсты депутатов из замерзших фекалий

Жители небольшого города Усть-Кута в Иркутской области заявили о том, что планируют сделать бюсты местных депутатов из замёрзших фекалий. Более тридцати лет ежегодные потоки нечистот из септика, как известно, стекают на городскую магистраль, которая ведет на местное кладбище.

«В начале 90-х годов по таким же фекальным наледям я водила в детский сад своих детей, теперь вожу внуков. Я не уверена, если доживу, то буду водить по этим вонючим глыбам и правнуков», - поделилась местная жительница.

Местный житель Сергей и вовсе заявил о собственной креативности и предложил собственный вариант по выходу из сложившейся ситуации. Внимание на проблему могут обратить только в случае, если у городского дворца культуры смастерить бюсты для местных депутатов.

«За все время мы куда только не обращались с этой проблемой, даже к президенту, но он все время переадресовывает обращение на местный уровень, а тут уж наши чиновники присылают нам очередную отписку. Это, конечно же, уже сильно надоело, потому в этом году я предложил мужикам позвать мастера, который сделал бы ледяны фигуры у городского ДК, но, чтобы сделал он их из фекальных стоков или чтобы хотя бы их фамилии красиво бензопилой написал. Лично я выступаю за бюст депутата Заксобрания Бориса Алексеева, который еще 10 лет назад обещал мне помочь», - заявил Сергей.

Николай Офицеров