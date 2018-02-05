Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Усть-Куте делают бюсты депутатов из замерзших фекалий

В Усть-Куте делают бюсты депутатов из замерзших фекалий

Сегодня, 10:04
Жители небольшого города Усть-Кута в Иркутской области заявили о том, что планируют сделать бюсты местных депутатов из замёрзших фекалий. Более тридцати лет ежегодные потоки нечистот из септика, как известно, стекают на городскую магистраль, которая ведет на местное кладбище.
 

В Усть-Куте делают бюсты депутатов из замерзших фекалий

 

«В начале 90-х годов по таким же фекальным наледям я водила в детский сад своих детей, теперь вожу внуков. Я не уверена, если доживу, то буду водить по этим вонючим глыбам и правнуков», - поделилась местная жительница.
 
Местный житель Сергей и вовсе заявил о собственной креативности и предложил собственный вариант по выходу из сложившейся ситуации. Внимание на проблему могут обратить только в случае, если у городского дворца культуры смастерить бюсты для местных депутатов.
 
«За все время мы куда только не обращались с этой проблемой, даже к президенту, но он все время переадресовывает обращение на местный уровень, а тут уж наши чиновники присылают нам очередную отписку. Это, конечно же, уже сильно надоело, потому в этом году я предложил мужикам позвать мастера, который сделал бы ледяны фигуры у городского ДК, но, чтобы сделал он их из фекальных стоков или чтобы хотя бы их фамилии красиво бензопилой написал. Лично я выступаю за бюст депутата Заксобрания Бориса Алексеева, который еще 10 лет назад обещал мне помочь», - заявил Сергей.

Николай Офицеров
Новости по теме
В Киеве хотят демонтировать бюсты Пушкина и Лермонтова
В Киеве хотят демонтировать бюсты Пушкина и Лермонтова

На станции метрополитена «Университет» в столице Украины Киеве могут демонтировать бюсты выдающихся литераторов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и

В Усть-Куте будет построен новый мост через р. Куту
В Усть-Куте будет построен новый мост через р. Куту

Новый мост через реку Кута на месте разрушенного весенним ледоходом, будет построен в Усть-Куте. Об этом на встрече с жителями города заявил Губернатор

В Усть-Куте местный житель напал на иркутского электромонтера
В Усть-Куте местный житель напал на иркутского электромонтера

В грабеже подозревается 20-летний житель г. Усть-Кута, увлекающийся баскетболом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости