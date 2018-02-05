"Ревизорро"сравнила студентов из Новочеркасска со свиньями

Одно из общежитий Новочеркасска посетила съёмочная группа шоу "Ревизорро" во главе с ведущей Ириной Ух. Операторы телеканала "Пятница" запечатлели все прелести студенческой жизни. По словам авторов передачи, молодые люди, учащиеся в городе, живут, как свиньи.

Новочеркасск является самым густонаселенным студентами городом в Ростовской области. Именно по этой причине программа "Ревизорро" решила посетить студенческое общежитие и окунуться в будни молодого поколения.Общежитие , где учатся будущие нефтяники не обрадовало телеведущую Ирину а напротив, даже шокировало. Отсутствие отопления, проваливающийся пол, висящие в доль коридоров провода и отсутствие света. В студенческом кафе о санитарных нормах вообще речи идти не может. В условиях полной антисанитарии ревизор обнаружила под столом дохлую мышь.

Петр Иванов

В Минобрнауки по Ростовской области к инциденту отнеслись с юмором. В связи с этим Ирина Ух принесла в министерство образования региона живую свинью, чтобы показать, кем чиновники считают студентов.