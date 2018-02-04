450 единиц спецтехники очищают от снега федеральные трассы ЦФО

Росавтодор вывел на трассы Центрального федерального округа (ЦФО) 450 единиц спецтехники для очищения проезжей части от снега. Наиболее сложная ситуация сложилась в Подмосковье. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Спецтехника активно работает на дорогах Ярославской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Владимирской, Брянской и Калужской областей. По словам руководителей Росавтодора, при ухудшении погодных условий количество техники на трассах возрастет. Работники справляются со своими задачами, поэтому проезжую часть в ЦФО не перекрывают. Автомобили без проблем перемещаются в необходимом направлении. Сложная обстановка зафиксирована в Московской области. В этом регионе работают 350 единиц техники.В Москве с третьего февраля постоянно идет снег. В результате откладываются авиарейсы, затруднено движение транспорта, службы мегаполиса функционируют в усиленном режиме. Спасатели МЧС рекомендуют гражданам быть осторожными на улице, особенно на дороге.