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| | 450 единиц спецтехники очищают от снега федеральные трассы ЦФО

450 единиц спецтехники очищают от снега федеральные трассы ЦФО

Вчера, 22:01
Росавтодор вывел на трассы Центрального федерального округа (ЦФО) 450 единиц спецтехники для очищения проезжей части от снега. Наиболее сложная ситуация сложилась в Подмосковье. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

450 единиц спецтехники очищают от снега федеральные трассы ЦФО

 

Спецтехника активно работает на дорогах Ярославской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Владимирской, Брянской и Калужской областей. По словам руководителей Росавтодора, при ухудшении погодных условий количество техники на трассах возрастет. Работники справляются со своими задачами, поэтому проезжую часть в ЦФО не перекрывают. Автомобили без проблем перемещаются в необходимом направлении. Сложная обстановка зафиксирована в Московской области. В этом регионе работают 350 единиц техники.

В Москве с третьего февраля постоянно идет снег. В результате откладываются авиарейсы, затруднено движение транспорта, службы мегаполиса функционируют в усиленном режиме. Спасатели МЧС рекомендуют гражданам быть осторожными на улице, особенно на дороге.
Домбровский Сергей
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