Жителям Чувашии советуют подготовиться к опасной погоде

Метеорологи предупреждают жителей Чувашской Республики об ухудшении погодных условий 4-5 февраля текущего года. Чувашский Гидрометцентр предупредил о «желтом» уровне опасности.

Дарья Светозарова

В эти дни жителей Чувашии могут ожидать обильные осадки и порывы ветра, достигающие 21 метра в секунду. Синоптики сообщают о налипании мокрого снега, гололедице, а местами обещают снежные заносы и накат.Метеорологи предостерегают, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной возникновения опасных ситуаций: из строя могут выйти объекты жизнеобеспечения ЖКХ, не исключаются перебои с со всеми видами транспорта. Специалисты советуют повременить в эти дни с проведением ремонтных работ на ЛЭП и линиях связи. Жителям настоятельно рекомендуется ограничить использование электроприборов, выходить из дома лишь при крайней необходимости и держаться подальше от незакрепленных или плохо закрепленных конструкциях.