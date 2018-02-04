Губернатор Сахалина вручит трех щенков победителям конкурса на лучший семейный рецепт

Олег Кожемяко, занимающий пост губернатора Сахалинской области, придумал необычный конкурс, условия которого описаны на его странице в соцсети Instagram. Наградой для победителей станут трое щенков, появившихся на свет от его абруццких овчарок.

Пойда Анна

По словам губернатора, около месяца назад его собака ощенилась, в результате чего у него на руках оказались три породистых щенка. Олег Кожемяко решил провести конкурс на лучший рецепт семейного счастья, победители которого удостоятся чести получить алиментных щенков.Подписчики с радостью восприняли данную идею, буквально завалив представителя власти письмами с необычными советами, которые должны помочь укрепить и сохранить брак. На его адрес в общей сложности пришло более 500 писем, из которых пришлось отобрать лишь три, хотя сделать это было невероятно сложно, так как все послания были интересными и необычными.