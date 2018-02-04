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| | Губернатор Сахалина вручит трех щенков победителям конкурса на лучший семейный рецепт

Губернатор Сахалина вручит трех щенков победителям конкурса на лучший семейный рецепт

Вчера, 19:22
Олег Кожемяко, занимающий пост губернатора Сахалинской области, придумал необычный конкурс, условия которого описаны на его странице в соцсети Instagram. Наградой для победителей станут трое щенков, появившихся на свет от его абруццких овчарок.

Губернатор Сахалина вручит трех щенков победителям конкурса на лучший семейный рецепт

 

По словам губернатора, около месяца назад его собака ощенилась, в результате чего у него на руках оказались три породистых щенка. Олег Кожемяко решил провести конкурс на лучший рецепт семейного счастья, победители которого удостоятся чести получить алиментных щенков.

Подписчики с радостью восприняли данную идею, буквально завалив представителя власти письмами с необычными советами, которые должны помочь укрепить и сохранить брак. На его адрес в общей сложности пришло более 500 писем, из которых пришлось отобрать лишь три, хотя сделать это было невероятно сложно, так как все послания были интересными и необычными.
Пойда Анна
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