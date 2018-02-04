Снегопад задержал авиарейсы между Петербургом и Москвой

В Московском регионе идут обильные осадки в виде снега. Видимость снижена практически до нуля. По этой причине основная часть рейсов на Петербург перенесена на более позднее время. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Online-табло Пулково показывает, что из 22 рейсов своевременно прибыли только семь. Остальные самолеты задержались на несколько часов. Воздушное судно, отправившееся из Петербурга в Брянск не смогло приземлиться, в итоге лайнер вынужденно вернулся в Северную столицу России. Синоптики предупредили жителей Москвы о скверных погодных условиях на четвертое февраля. В этот день жители Ростова публикуют в Сети цветущие подснежники, а в столице РФ идут снегопады, гололедица, сильный ветер.Сотрудники МЧС призывают граждан к внимательности на улице. Во время таких погодных условий резко увеличивается количество ДТП, падений на дорогах и прочих инцидентов. В Пулково ждут отправки в Москву шесть рейсов.