Богатых россиян не лишат пенсий

Руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что богатые граждане РФ в любом случае получат пенсии. Ранее российские СМИ сообщали о намерении лишить зажиточных людей права получать выплаты из бюджета после выхода на заслуженный отдых.

Домбровский Сергей

По словам Рязанского, подобная позиция является негуманной, глупой, необоснованной и просто опасной. В российских СМИ сообщалось о тяжелом экономическом положении жителей государства. В связи с этим, правительство страны якобы решило сделать условия существования богатых и бедных более равными. Представитель Совета Федерации назвал данную информацию ложной.В РФ неоднократно поднимался вопрос среди представителей различных организаций о необходимости не выплачивать пенсии людям, которые имеют доход, намного превышающий средние показатели по региону. Данные инициативы не нашли подтверждения на законодательном уровне.