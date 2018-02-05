Богатых россиян не лишат пенсий

По словам Рязанского, подобная позиция является негуманной, глупой, необоснованной и просто опасной. В российских СМИ сообщалось о тяжелом экономическом положении жителей государства. В связи с этим, правительство страны якобы решило сделать условия существования богатых и бедных более равными. Представитель Совета Федерации назвал данную информацию ложной.
В РФ неоднократно поднимался вопрос среди представителей различных организаций о необходимости не выплачивать пенсии людям, которые имеют доход, намного превышающий средние показатели по региону. Данные инициативы не нашли подтверждения на законодательном уровне.