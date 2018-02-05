Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Богатых россиян не лишат пенсий

Богатых россиян не лишат пенсий

Сегодня, 02:30
Руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что богатые граждане РФ в любом случае получат пенсии. Ранее российские СМИ сообщали о намерении лишить зажиточных людей права получать выплаты из бюджета после выхода на заслуженный отдых.

Богатых россиян не лишат пенсий

 

По словам Рязанского, подобная позиция является негуманной, глупой, необоснованной и просто опасной. В российских СМИ сообщалось о тяжелом экономическом положении жителей государства. В связи с этим, правительство страны якобы решило сделать условия существования богатых и бедных более равными. Представитель Совета Федерации назвал данную информацию ложной.

В РФ неоднократно поднимался вопрос среди представителей различных организаций о необходимости не выплачивать пенсии людям, которые имеют доход, намного превышающий средние показатели по региону. Данные инициативы не нашли подтверждения на законодательном уровне.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Турции проститутки будут получать пенсии
В Турции проститутки будут получать пенсии

В Турции правительство согласно выплачивать пенсии проституткам. Об это сообщил Haberturk.

На совещании у Медведева министры отменили пенсии для 220 тысяч россиян
На совещании у Медведева министры отменили пенсии для 220 тысяч россиян

На совещании у Дмитрия Медведева министры отменили пенсии для 220 тысяч россиян. Перед вынесением на утверждение данный вопрос обсуждался

СФ РФ: С 1 февраля пенсии вырастут на 1000 рублей
СФ РФ: С 1 февраля пенсии вырастут на 1000 рублей

Глава СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в 2015 году пенсии россиян будут увеличены. В среднем денежное пособие лицам, достигшим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости