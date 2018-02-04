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| | Получите зиму: в Москве выпало рекордное количество снега

Получите зиму: в Москве выпало рекордное количество снега

Вчера, 18:14
Неожиданно для всех 3 февраля в Москве выпало огромное количество осадков. Подобный снегопад был в 1957 году. Гидрометцентр «Фобос» информирует, что на территории столицы выпало 14 мм осадков. Это новый рекорд по количеству снега.

Получите зиму: в Москве выпало рекордное количество снега

 

Мэр города Сергей Собянин просит в Twitter жителей и гостей Москвы быть бдительными в связи с аномалией. В столице из-за этого перенесли многие рейсы на самолеты, а также упало около 300 деревьев. Автотранспорт с трудом может перемещается по городу. Известно, что пострадало пять человек, а также один человек погиб от электролинии, которую разорвало падающее дерево.

Эксперты утверждают, что снег будет покрывать Москву до воскресенья. В понедельник снег уже не так обильно будет осыпать столицу. На смену снегу придет резкое похолодание.
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