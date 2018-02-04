Получите зиму: в Москве выпало рекордное количество снега

Неожиданно для всех 3 февраля в Москве выпало огромное количество осадков. Подобный снегопад был в 1957 году. Гидрометцентр «Фобос» информирует, что на территории столицы выпало 14 мм осадков. Это новый рекорд по количеству снега.

Мэр города Сергей Собянин просит в Twitter жителей и гостей Москвы быть бдительными в связи с аномалией. В столице из-за этого перенесли многие рейсы на самолеты, а также упало около 300 деревьев. Автотранспорт с трудом может перемещается по городу. Известно, что пострадало пять человек, а также один человек погиб от электролинии, которую разорвало падающее дерево.Эксперты утверждают, что снег будет покрывать Москву до воскресенья. В понедельник снег уже не так обильно будет осыпать столицу. На смену снегу придет резкое похолодание.