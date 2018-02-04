Жители Камчатки массово ныряют в сугробы голышом

Житель Камчатки инициировал новый флешмоб. На своей страничке в Instagram уроженец Петропавловска выложил видеоролик, который демонстрирует, как он прыгает голышом в сугроб во дворе собственного дома.

Дарья Светозарова

Парень предваряет охи и ахи объяснением своего поступка. По его словам, это вовсе не дикость. Просто денек выдался снежный, и молодой человек решил совместить приятное с полезным: прыгнул в снежную массу без одежды. Так парень получил острые ощущения и закалился.Его примеру последовали уже 18 пользователей Сети. Они опубликовали на своих аккаунтах ролики собственного «купания» под хэштегом #всугробchallenge. Однако многие раскритиковали юношу. Им показалось, что парень нарушил технологию, ведь сначала нужно распариться в горячей воде, а потом прыгать в сугроб. Молодой человек же наоборот – сначала неподготовленный выскочил из квартиры на улицу, а после вываливания в снегу вернулся домой и прыгнул в горячую ванну. Сведущие подписчики предупредили, что так можно спровоцировать сердечную недостаточность.