Врач-сексолог: Многие мужчины женятся, потому что «так надо»

Журналисты взяли интервью у врача-сексолога Адриана Садовника, так как сейчас многие семьи распадаются, постоянно увеличивается количество разводов. Корреспонденты захотели выяснить причину данного факта.

Домбровский Сергей

По словам Адриана Садовника, сейчас мужчины официально регистрируют отношения с возлюбленными, потому что «так надо». Именно это является корнем всех бед. Мужчина должен созреть для брака не только физически, но еще и эмоционально, духовно. До 30 лет у молодого человека цели не совпадают с ценностями. Каждый парень должен не просто создать семью, завести детей, ходить в гости к кумовьям, а двигаться вперед.Врач-сексолог рекомендует мужчинам постоянно развиваться, зарабатывать деньги, творить. Адриан Садовник рассказал о том, как итальянский психолог рекомендует парням любить жену, мать, детей, но в то же время не забывать о духовных ценностях. По словам медика, человек должен морально созреть для создания семьи и только после этого официально регистрировать отношения с женщиной, тогда статистика разводов приобретет другую динамику.