В Краснодаре прохожие «отвоевали» бездомного пса у живодера

По словам очевидцев произошедшего, мужчина насильно тянул животное, которое отчаянно скулило и сопротивлялось, но он оказался сильнее и просто тащил собаку по земле, не реагируя на замечания прохожих.
Местные жители горой встали за собаку, пытаясь заставить живодера отпустить ее, при этом активнее всего себя проявила незнакомая женщина, которой в итоге удалось отстоять свои интересы.
Данный инцидент запечатлели на видео и выложили в Сеть, где многие пользователи поддержали активную позицию своих сограждан, осудив личностей, которые мучают бездомных животных.