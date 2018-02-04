Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Краснодаре прохожие «отвоевали» бездомного пса у живодера

В Краснодаре прохожие «отвоевали» бездомного пса у живодера

Сегодня, 13:54
Происшествие случилось на пересечение улиц Зиповской и Московской в непосредственной близости от автобусной остановке. Жители Краснодара не могли спокойно смотреть, как неизвестный мужчина пытался насильно утянуть за поводок сопротивляющегося пса.

 

 

В Краснодаре прохожие «отвоевали» бездомного пса у живодера

 

По словам очевидцев произошедшего, мужчина насильно тянул животное, которое отчаянно скулило и сопротивлялось, но он оказался сильнее и просто тащил собаку по земле, не реагируя на замечания прохожих.

Местные жители горой встали за собаку, пытаясь заставить живодера отпустить ее, при этом активнее всего себя проявила незнакомая женщина, которой в итоге удалось отстоять свои интересы.

Данный инцидент запечатлели на видео и выложили в Сеть, где многие пользователи поддержали активную позицию своих сограждан, осудив личностей, которые мучают бездомных животных.
Пойда Анна
Новости по теме
В Ленобласти защитники животных спасли заколотую вилами собаку
В Ленобласти защитники животных спасли заколотую вилами собаку

В поселке Рюмки Ленинградской области защитники животных спасли заколотую вилами собаку. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция установила личность мужчины, который убил собаку под Иркутском
Полиция установила личность мужчины, который убил собаку под Иркутском

Полиция установила личность мужчины, который убил собаку на заправочной станции под Иркутском. Живодером оказался ранее судимый за угрозу убийства местный

В Сети появилось видео жестокого избиения собаки в Тюмени
В Сети появилось видео жестокого избиения собаки в Тюмени

Пользователи соцсетей сегодня обсуждают видео, которое поражает своей жестокостью. На нём показано, как в Тюмени на улице Студенческой неизвестный мужчина

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости