В Краснодаре прохожие «отвоевали» бездомного пса у живодера

Происшествие случилось на пересечение улиц Зиповской и Московской в непосредственной близости от автобусной остановке. Жители Краснодара не могли спокойно смотреть, как неизвестный мужчина пытался насильно утянуть за поводок сопротивляющегося пса.

Пойда Анна

По словам очевидцев произошедшего, мужчина насильно тянул животное, которое отчаянно скулило и сопротивлялось, но он оказался сильнее и просто тащил собаку по земле, не реагируя на замечания прохожих.Местные жители горой встали за собаку, пытаясь заставить живодера отпустить ее, при этом активнее всего себя проявила незнакомая женщина, которой в итоге удалось отстоять свои интересы.Данный инцидент запечатлели на видео и выложили в Сеть, где многие пользователи поддержали активную позицию своих сограждан, осудив личностей, которые мучают бездомных животных.