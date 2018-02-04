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| | Украинцы в соцсетях насмехаются над гибелью крымского летчика Су-25

Украинцы в соцсетях насмехаются над гибелью крымского летчика Су-25

Сегодня, 13:45
Третьего февраля в провинции Идлиб террористы сбили российский Су-25. По неповрежденным данным, управлял воздушным кораблем житель Симферополя. В социальных сетях украинцы насмехаются над гибелью летчика Су-25.

Украинцы в соцсетях насмехаются над гибелью крымского летчика Су-25

 

Многие пользователи с сожалением отнеслись к смерти пилота. Люди сочувствуют родственникам погибшего военного. По мнению большинства юзеров, человек не должен страдать из-за противоречий между государствами. Нашлись и те, кто имеет противоположную точку зрения. Некоторые граждане Украины называют смерть летчика расплатой за предательство Родины. По мнению националистов, человек получил по заслугам. Ранее Крым входил в состав Украины, а стал частью России с 2014 года после осуществления государственного переворота в Киеве.

По словам украинцев, РФ не стоит втягиваться в войну в Сирии. Если политики хотят иметь в этой стране зону влиянию, то граждане России должны быть готовы расставаться с жизнью на чужой земле. Некоторые удивились информации о сбитом Су-25, поскольку ранее эти самолеты считали неуязвимыми. На просторах виртуального пространства можно встретить диаметрально противоположные по смыслу комментарии относительно данного инцидента.
Домбровский Сергей
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