Украинцы в соцсетях насмехаются над гибелью крымского летчика Су-25

Третьего февраля в провинции Идлиб террористы сбили российский Су-25. По неповрежденным данным, управлял воздушным кораблем житель Симферополя. В социальных сетях украинцы насмехаются над гибелью летчика Су-25.

Домбровский Сергей

Многие пользователи с сожалением отнеслись к смерти пилота. Люди сочувствуют родственникам погибшего военного. По мнению большинства юзеров, человек не должен страдать из-за противоречий между государствами. Нашлись и те, кто имеет противоположную точку зрения. Некоторые граждане Украины называют смерть летчика расплатой за предательство Родины. По мнению националистов, человек получил по заслугам. Ранее Крым входил в состав Украины, а стал частью России с 2014 года после осуществления государственного переворота в Киеве.По словам украинцев, РФ не стоит втягиваться в войну в Сирии. Если политики хотят иметь в этой стране зону влиянию, то граждане России должны быть готовы расставаться с жизнью на чужой земле. Некоторые удивились информации о сбитом Су-25, поскольку ранее эти самолеты считали неуязвимыми. На просторах виртуального пространства можно встретить диаметрально противоположные по смыслу комментарии относительно данного инцидента.