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| | Насильник Дианы Шурыгиной стал знаменитостью и переехал жить в Тольятти

Насильник Дианы Шурыгиной стал знаменитостью и переехал жить в Тольятти

Сегодня, 13:19
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов рассказал, как изменилась его жизнь, после досрочного освобождения. Парень стал настоящей знаменитостью и даже переехал жить в другой город.

Насильник Дианы Шурыгиной стал знаменитостью и переехал жить в Тольятти

 

Сергея Семёнова в родном городе все поддерживают и внимательно следят за жизнь освобожденного парня. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодо человек признался, что переезжает жить в Самарскую область, а именно в город Тольятти.

Новый «любимчик» Андрея Малахова в Instagram сообщил, что теперь будет проживать не с родителями, а со своей родной сестрой, которая все время отстаивала невиновность Сергея. Кроме того, Семёнов рассказал, что часто стал получать посылки от поклонников. Недавно ему с сестрой прислали в подарок теплые свитшоты.
Светлана Славянская
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