Насильник Дианы Шурыгиной стал знаменитостью и переехал жить в Тольятти

Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной Сергей Семёнов рассказал, как изменилась его жизнь, после досрочного освобождения. Парень стал настоящей знаменитостью и даже переехал жить в другой город.

Светлана Славянская

Сергея Семёнова в родном городе все поддерживают и внимательно следят за жизнь освобожденного парня. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодо человек признался, что переезжает жить в Самарскую область, а именно в город Тольятти.Новый «любимчик» Андрея Малахова в Instagram сообщил, что теперь будет проживать не с родителями, а со своей родной сестрой, которая все время отстаивала невиновность Сергея. Кроме того, Семёнов рассказал, что часто стал получать посылки от поклонников. Недавно ему с сестрой прислали в подарок теплые свитшоты.