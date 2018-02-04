«Таиланд не для секс-туризма»: Пользователей Сети шокировала голая официантка в новом кафе

Мнения
В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.
От Редактора
Учёные уверены в обитаемости Титана.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич порадовала фанатов образом развратной официантки. Фотографию она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Министр туризма Таиланда Кобкан Ваттанаврангкал объявил войну секс-туризму. Последние несколько недель в стране проводятся полицейские рейды в борделях.
Пользователей соцсети Facebook шокировали ступни официантки из Канады, которая работает в ресторане Joey в провинции Альберта. Снимок окровавленных ног девушки