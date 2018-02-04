«Таиланд не для секс-туризма»: Пользователей Сети шокировала голая официантка в новом кафе

Пользователей социальной сети Facebook шокировало то, что в новой кофейне Саттахипа в провинции Чонбури в Таиланде официантка подавала заказы, будучи почти голой. Она была только в баристском фартуке и трусиках, а обута в вызывающие туфли на «шпильках», по информации VistaNews.

Фотографию показал пользователь Krua Sahapat-Laem Chabang утром 3 февраля. Наряд официантки кафе Таиланда был признан интернет-пользователями соответствующим совершенно не этому месту, а какому-нибудь борделю. Комментаторы с возмущением высказывались, что именно такие методы рекламы приводят к тому, что для большинства иностранцев Таиланд, имея богатую и интересную культуру, ассоциируется с секс-туризмом.

Многие начали писать, что нужно привлекать внимание не «обнажёнкой», подчеркнув, что в кофейне людей интересует кофе, а не интимные услуги. Люди назвали это настоящим позором для официантки и хозяина точки питания.

Ирина Летинская