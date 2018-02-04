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| | Так и не дождались зимы: В Ростове зацвели подснежники

Так и не дождались зимы: В Ростове зацвели подснежники

Сегодня, 12:28
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Ростов-на-Дону» появилась фотография расцветшего подснежника. Снимок подписали словами: «Весна нам в спину дышит! Дорогу весне».

Так и не дождались зимы: В Ростове зацвели подснежники

 

Пользователи активно обсуждают данную публикацию. Сейчас в Ростове температура воздуха редко опускается до нуля градусов по Цельсию. На улице тепло, несмотря на то, что на дворе февраль. Зима не хочет посещать донскую столицу. По словам одного из юзеров, весна – это хорошо, а вот минус 20 градусов в марте – плохо. Пользователи не сомневаются, что зима еще себя проявит. Ранее в Сети появились фотографии начинающей созревать клубники. Не все подписчики верят подобным снимкам.

Некоторые говорят, что фото делают в сентябре, а выкладывают в Сеть в феврале под видом запечатленных недавно. Помимо краснеющей клубники сорта Елизавета в Ростове распускаются зимой розы. Пользователи рассказывают, как они выращивают петрушку в феврале. Аномально теплая погода способствует сбору дополнительного урожая.
Домбровский Сергей
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