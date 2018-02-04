Митрополит Иларион поведал о популярности iPhone X среди представителей РПЦ

Сам Митрополит Иларион Волоколамский пока не смог перестроится, поэтому предпочитает пользоваться более старой моделью продукции Apple iPhone 8. Однако более молодые священнослужители не отказываются от современных технологий.

Пойда Анна

По словам митрополита, он человек консервативных взглядов и с трудом привыкает к чему-то новому, но когда ему на новый год преподнесли iPhone 8 не смог отказаться и начал использовать подарок, впоследствии оценив его.В рамках телепередачи «Церковь и мир» Иларион Волоколамский также сообщил, что многие молодые служители церкви с удовольствием пользуются благами цивилизации в виде последней модели iPhone X.Кроме того, священнослужитель не может перейти с гаджетов, функционирующих на Microsoft на аналогичные но на системе Apple. Он привык к первым, которые помогли ему быстро написать десять книг и теперь не намерен с ними расставаться.