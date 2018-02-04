Митрополит Иларион поведал о популярности iPhone X среди представителей РПЦ

По словам митрополита, он человек консервативных взглядов и с трудом привыкает к чему-то новому, но когда ему на новый год преподнесли iPhone 8 не смог отказаться и начал использовать подарок, впоследствии оценив его.
В рамках телепередачи «Церковь и мир» Иларион Волоколамский также сообщил, что многие молодые служители церкви с удовольствием пользуются благами цивилизации в виде последней модели iPhone X.
Кроме того, священнослужитель не может перейти с гаджетов, функционирующих на Microsoft на аналогичные но на системе Apple. Он привык к первым, которые помогли ему быстро написать десять книг и теперь не намерен с ними расставаться.