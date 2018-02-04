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| | Митрополит Иларион поведал о популярности iPhone X среди представителей РПЦ

Митрополит Иларион поведал о популярности iPhone X среди представителей РПЦ

Сегодня, 09:41
Сам Митрополит Иларион Волоколамский пока не смог перестроится, поэтому предпочитает пользоваться более старой моделью продукции Apple iPhone 8. Однако более молодые священнослужители не отказываются от современных технологий.

Митрополит Иларион поведал о популярности iPhone X среди представителей РПЦ

 

По словам митрополита, он человек консервативных взглядов и с трудом привыкает к чему-то новому, но когда ему на новый год преподнесли iPhone 8 не смог отказаться и начал использовать подарок, впоследствии оценив его.

В рамках телепередачи «Церковь и мир» Иларион Волоколамский также сообщил, что многие молодые служители церкви с удовольствием пользуются благами цивилизации в виде последней модели iPhone X.

Кроме того, священнослужитель не может перейти с гаджетов, функционирующих на Microsoft на аналогичные но на системе Apple. Он привык к первым, которые помогли ему быстро написать десять книг и теперь не намерен с ними расставаться.
Пойда Анна
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