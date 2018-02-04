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| | В Ростове заметили загадочного мужчину, одетого в коробки

В Ростове заметили загадочного мужчину, одетого в коробки

Сегодня, 08:25
В социальных сетях появилось видео с довольно странным человеком. Загадочный мужчина, одетый в коробки, гулял по улицам Ростова-на-Дону.

В Ростове заметили загадочного мужчину, одетого в коробки

 

Как оказалось, чудаковатый гражданин очень полезен для общества. Пользователи соцсетей рассказали, что зовут его дядей Колей, он обитает в районе "Стройгородок" и не дает ему загрязняться. Бездомный мужчина скалывает скользкий лед, чтобы люди не падали, засыпает ямы подручными средствами и собирает брошенный мусор. Почему для своего занятия он выбрал столь необычную форму, неизвестно. Местные жители считают, что мужчина столкнулся с психическим заболеванием, поэтому надевает на себя картон, хотя и остается хорошим и добрым человеком внутри.

Вид ростовчанина и действительно необычен: вместо ботинок, штанов и шапки он носит коробки. При этом под ними есть и обычная одежда, но чудака это не смущает. Еще один житель города рассказал, что недавно бездомный пропал на какое-то время, встревожив округу. Большинство людей, проживающих в районе, серьезно переживали за него.
Игорь Махно
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