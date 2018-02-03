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| | В Москве «Остров мечты» откроется в 2019 году

В Москве «Остров мечты» откроется в 2019 году

Вчера, 20:23
«Помечтать на острове» можно будет уже в 2019 году – на это надеется Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы. Столица замерла в ожидании открытия нового, первого в своем роде городского тематического парка развлечений.

В Москве «Остров мечты» откроется в 2019 году

 

Территория, отведенная под парк, – 62 га, площадь застройки - более 200 000 кв.м. Здание развлекательного комплекса будет внешне напоминать замок. 10 зон отдыха, 27 уникальных аттракциона, 40 видов развлечений, 17 залов кинотеатра, яхтенная школа для детей способны будут удовлетворить потребности самого искушенного посетителя.

Первый этап строительства «Острова Мечты» уже практически завершен. В своем интервью Марат Хуснуллин сообщил, что к концу этого года, максимум – в начале будущего, сооружение комплекса будет завершено. Конструкторские работы и отладка оборудования будет проводиться в 2019 года. Вероятно, в следующем году «московский Диснейленд» сможет принять первых «мечтателей». Парк рассчитан на 50 млн. посетителей ежегодно.

Парк сможет не только развлечь гостей: желающие смогут переночевать в «замке», внутри будет работать гостиница. 250 магазинов и полсотни ресторанов – все что нужно для отдыха и комфорта. Для удобства гостей «Острова Мечты» от станции метро «Технопарк» до самого комплекса будет сооружен пешеходный переход, длиною 800 м. Дорожную развязку, парковку и пешеходные зоны приведут в соответствие. Дополнительно построят еще один мост через Москву-реку.
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