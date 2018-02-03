В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Более полумиллиона человек присутствовали на акции «Россия в мое сердце»

Более полумиллиона человек присутствовали на акции «Россия в мое сердце»

Вчера, 19:35
Во многих городах РФ состоялась акция «Россия в моем сердце» в честь 75-летия победы в Сталинградской битве над фашистскими захватчиками во времена ВОВ. Официальной целью проведения мероприятия называли показ единства народа страны.

Более полумиллиона человек присутствовали на акции «Россия в мое сердце»

 

В Москве в митингах участвовали свыше 60 тысяч человек. По словам представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Вовк, на демонстрации во всех регионах государства пришли 520 тысяч человек, дабы почтить память воинов, сражавшихся в кровопролитной войне с гитлеровцами. На митингах присутствовали правоохранители, следящие за поведением людей. Мероприятие прошло без серьезных происшествий. Граждане выкрикивали слова поддержки в адрес российских спортсменов-участников Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Перед народом выступил член партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Депутат выразил благодарность людям, переживающим за отечественный спорт. По словам политика, сейчас РФ стараются не допустить к Олимпиаде, используя нечестные методы, но это поведение слабых, сильные личности преодолевают все преграды и достигают намеченной цели.
Домбровский Сергей
Новости по теме
75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом
75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом

75-летие победы в Сталинградской битве ознаменовалась грандиозным парадом, который прошел в Волгограде сегодня днем. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о

В Украине на праздник 9 Мая пришли 50 тысяч человек
В Украине на праздник 9 Мая пришли 50 тысяч человек

Праздник Победы над фашизмом отметили торжественно на Украине около 50 тысяч граждан. Вместе с этим полиция задержала 45 человек, которые пытались сорвать

Новый гимн ДНР впервые прозвучал в Донецке на Параде Победы
Новый гимн ДНР впервые прозвучал в Донецке на Параде Победы

В Донецке на параде Победы в честь Победы над фашистскими захватчиками прозвучал новый гимн ДНР. В общей сложности на военное шествие пришли посмотреть более

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости