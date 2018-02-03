Более полумиллиона человек присутствовали на акции «Россия в мое сердце»

Во многих городах РФ состоялась акция «Россия в моем сердце» в честь 75-летия победы в Сталинградской битве над фашистскими захватчиками во времена ВОВ. Официальной целью проведения мероприятия называли показ единства народа страны.

Домбровский Сергей

В Москве в митингах участвовали свыше 60 тысяч человек. По словам представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Вовк, на демонстрации во всех регионах государства пришли 520 тысяч человек, дабы почтить память воинов, сражавшихся в кровопролитной войне с гитлеровцами. На митингах присутствовали правоохранители, следящие за поведением людей. Мероприятие прошло без серьезных происшествий. Граждане выкрикивали слова поддержки в адрес российских спортсменов-участников Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.Перед народом выступил член партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Депутат выразил благодарность людям, переживающим за отечественный спорт. По словам политика, сейчас РФ стараются не допустить к Олимпиаде, используя нечестные методы, но это поведение слабых, сильные личности преодолевают все преграды и достигают намеченной цели.