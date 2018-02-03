На «голубой ветке» московского метрополитена загорелся контактный рельс

Как выяснилось, перегрелся короб контактного рельса, что и послужило причиной возникновения пожара. Из-за инцидента и на время устранения неисправности расписание поездов существенно изменилось. Опоздание составило около 20 минут. Пользователям подземки предложили перейти на соседнюю линию (Арбатско-Покровская).
Техническая служба оперативно устранила неисправность и движение поездов возобновилось. По последним данным, опубликованным на официальной странице метрополитена в соцсети, ремонтные работы завершены. Движение по «голубой ветке» восстановлено. Филевская линия московского метрополитена начала работать в штатном режиме.