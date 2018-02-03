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| | На «голубой ветке» московского метрополитена загорелся контактный рельс

На «голубой ветке» московского метрополитена загорелся контактный рельс

Вчера, 18:12
На западном участке Филевской линии московской подземки случилось ЧП: появилась информация, что на станции «Куцевская» загорелся контактный рельс. Пассажиров экстренно эвакуировали из состава. Огонь был потушен служащими станции еще до прибытия пожарных. Люди не пострадали.

 

На «голубой ветке» московского метрополитена загорелся контактный рельс

 

Как выяснилось, перегрелся короб контактного рельса, что и послужило причиной возникновения пожара. Из-за инцидента и на время устранения неисправности расписание поездов существенно изменилось. Опоздание составило около 20 минут. Пользователям подземки предложили перейти на соседнюю линию (Арбатско-Покровская).

Техническая служба оперативно устранила неисправность и движение поездов возобновилось. По последним данным, опубликованным на официальной странице метрополитена в соцсети, ремонтные работы завершены. Движение по «голубой ветке» восстановлено. Филевская линия московского метрополитена начала работать в штатном режиме.
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