Протестующие украинцы блокируют движение на украинско-польской границе

Участвующие в протестном митинге украинцы заблокировали дорогу к пограничному пункту «Шегингы». Соответствующие данные опубликовало информационный портал Zaxid.net.

Дарья Светозарова

Издание сообщает, что около 20 протестующих с приграничных территорий периодически прохаживаются по пешеходному переходу, перекрывая путь через границу. Из информации пресс-службы Патрульной полиции Львовской области следует, что митингующие обещают пропускать к кордону по несколько автомобилей каждую четверть часа. Такие сведения поступили к 10:20.Уже ближе к 11:00 стало известно, что украинцы перекрыли еще один пункт пропуска в Раве-Русской. Там пешеходный проход «патрулируют» уже 30 участников акции. Они выражают солидарность с протестующими у «Шегин» и также обещают каждые 15 минут открывать дорогу для нескольких авто.Претензии у украинцев возникли в связи с новым порядком пересечения границы, который призван решить проблему мелкой контрабанды. Протестующие возмущаются, почему им возбраняется приобретать товары в соседней стране на сумму, превышающую 50 евро. Отмечается, что митинг был запланирован на прошлые выходные, но потом его решили устроить в преддверии заседания ВРУ, которое состоится 6 февраля. Блокировка продлится до 18:00. Возле «Шегин» зафиксировали первые столкновения.