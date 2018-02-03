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| | В Саратове сотрудники больницы отказались отдавать курточку женщине, навестившей больную мать

В Саратове сотрудники больницы отказались отдавать курточку женщине, навестившей больную мать

Сегодня, 16:04
В Саратове женщина отправилась в городскую больницу, чтобы поухаживать за матерью. Она сдала курточку в гардероб, но во время выхода из отделения не смогла забрать свои вещи, потому что охрана отказалась открывать гардероб позже 7 часов вечера.

В Саратове сотрудники больницы отказались отдавать курточку женщине, навестившей больную мать

 

Инцидент произошел несколько дней назад. У жительницы Саратова мама находится в больничном отделении и ей просто необходим регулярный уход. В ходе очередного визита в больницу женщина сдала курточку в гардероб и задержалась у матери на полчаса.

Когда она собралась уходить, то забрать курточку уже не смогла. Работники гардероба ушли, а запасных ключей не оказалось у охраны. Никто так и не предоставил ключ женщине, поэтому она была вынуждена идти по холоду без курточки. Сотрудники больницы объяснили это тем, что ключи имеются только у работников гардероба, но запасных никто никогда не делал.
Вещий Олег
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