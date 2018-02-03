НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Крымчане митингуют против антироссийских санкций

Крымчане митингуют против антироссийских санкций

Сегодня, 15:59
В Симферополе больше десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в знак протеста против антироссийских санкций Запада. Пикет инициировала крымская региональная молодежно-патриотическая организация «Основа».

Крымчане митингуют против антироссийских санкций

 

В протестном митинге участвовали представители разных партий, трудящиеся, члены общественных организаций, студенческие лидеры и казаки. В поддержку демонстрантов выступили спикер парламента РК Владимир Константинов, депутаты ГД РФ Константин Бахарев, Андрей Козенко и Светлана Савченко.

Митинг сопровождался скандированием лозунгов, написанных на плакатах участников акции: «Долой санкции!», «Россию санкциями не запугать», «Крым – это Россия» и другие подобные. Помимо баннеров, демонстранты держали в руках флаг РФ и Республики Крым.

Организаторы поясняют, что местное население уже привыкло игнорировать санкции, но многие недовольны, что с тех пор как Крым вошел в состав России, из аэропорта Симферополя можно улететь только в другие регионы РФ. До событий 2014-го из этой воздушной гавани летали рейсы в любую точку Европы. Однако крымчане уверены санкции – это временное явление. Тем более, что благодаря ограничениям, экономика самого региона хорошо развивается и доходы населения растут.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Праге прошел митинг против антироссийских санкций
В Праге прошел митинг против антироссийских санкций

По сообщению некоторых представителей СМИ стало известно, что в Праге состоялся митинг в знак протеста против санкций, которые ввели против РФ западные страны.

Многотысячная демонстрация против продления антироссийских санкций проходит в Италии
Многотысячная демонстрация против продления антироссийских санкций проходит в Италии

Около 10 тыс. представителей сельско-хозяйственного сектора Италии вышли на акцию протеста в городе Верона. Демонстранты выступают против продления санкций в

В Праге прошел митинг против антироссийских санкций
В Праге прошел митинг против антироссийских санкций

Зарубежная и отечественная пресса распространяет информацию о том, что в Праге прошел митинг против антироссийских санкций, вводимых странами Евросоюза. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости