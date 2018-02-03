Крымчане митингуют против антироссийских санкций

В Симферополе больше десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в знак протеста против антироссийских санкций Запада. Пикет инициировала крымская региональная молодежно-патриотическая организация «Основа».

Дарья Светозарова

В протестном митинге участвовали представители разных партий, трудящиеся, члены общественных организаций, студенческие лидеры и казаки. В поддержку демонстрантов выступили спикер парламента РК Владимир Константинов, депутаты ГД РФ Константин Бахарев, Андрей Козенко и Светлана Савченко.Митинг сопровождался скандированием лозунгов, написанных на плакатах участников акции: «Долой санкции!», «Россию санкциями не запугать», «Крым – это Россия» и другие подобные. Помимо баннеров, демонстранты держали в руках флаг РФ и Республики Крым.Организаторы поясняют, что местное население уже привыкло игнорировать санкции, но многие недовольны, что с тех пор как Крым вошел в состав России, из аэропорта Симферополя можно улететь только в другие регионы РФ. До событий 2014-го из этой воздушной гавани летали рейсы в любую точку Европы. Однако крымчане уверены санкции – это временное явление. Тем более, что благодаря ограничениям, экономика самого региона хорошо развивается и доходы населения растут.