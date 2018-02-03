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| | В сети набирает обороты поддержка ульяновских курсантов

В сети набирает обороты поддержка ульяновских курсантов

Сегодня, 15:31
Омский массажный салон создал свой клип Satisfaction. После клипа ульяновских курсантов, композицию стали активно использовать в различных пародиях. В одном из массажных салонов Омска девушки сняли собственный материал под эту песню.

В сети набирает обороты поддержка ульяновских курсантов

 

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube. Клип начинается активными телодвижениями сотрудницы массажного салона в Омске, которая моет пол. Далее эстафету принимает коллега участницы пародии. Дама вытирает зеркало, эротично вращая бедрами. Затем девушка шлет на камеру воздушный поцелуй. После этого в кадре появляются девушки в нижнем белье, танцующие у шеста.


Таким способом дамы оказали поддержку ульяновским курсантам, которых чуть не выгнали из учебного заведения за их выходку. Ролик сотрудниц массажного салона опубликовали на YouTube 25 декабря. За этот период материал просмотрели 305 раз. Пользователи не оставили комментариев. Три человека поставили отметку «Нравится».
Домбровский Сергей
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Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов клипом

Бабушки из Санкт-Петербурга также решили высказаться по поводу фетиш-ролика ульяновских курсантов. Пенсионерки сняли свою версию клипа на песню Satisfaction.

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В связи с необычайной популярностью видеоклипа, созданного студентами, проходящими обучение в Ульяновском институте гражданской авиации, которые станцевали под

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