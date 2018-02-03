В сети набирает обороты поддержка ульяновских курсантов

Омский массажный салон создал свой клип Satisfaction. После клипа ульяновских курсантов, композицию стали активно использовать в различных пародиях. В одном из массажных салонов Омска девушки сняли собственный материал под эту песню.

Домбровский Сергей

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube. Клип начинается активными телодвижениями сотрудницы массажного салона в Омске, которая моет пол. Далее эстафету принимает коллега участницы пародии. Дама вытирает зеркало, эротично вращая бедрами. Затем девушка шлет на камеру воздушный поцелуй. После этого в кадре появляются девушки в нижнем белье, танцующие у шеста.Таким способом дамы оказали поддержку ульяновским курсантам, которых чуть не выгнали из учебного заведения за их выходку. Ролик сотрудниц массажного салона опубликовали на YouTube 25 декабря. За этот период материал просмотрели 305 раз. Пользователи не оставили комментариев. Три человека поставили отметку «Нравится».