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| | Стали известны сроки запуска новых станций московского метро

Стали известны сроки запуска новых станций московского метро

Сегодня, 15:30
Марат Хуснуллин, являющийся официальным заместителем Сергея Собянина относительно градостроительных вопросов, рассказал о том, что участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Москве будет запущен к началу лета в нынешнем году.

Стали известны сроки запуска новых станций московского метро

 

Хуснуллин заметил, что работы по возведению и оборудованию всем необходимым Калининско-Солнцевкой линии столичного метрополитена в данный момент находятся на завершающем этапе. Марат Хуснуллин добавил, что на данном участке московского метро ведутся работы по отделке возведённых конструкций станций, а в ближайшие несколько недель нововозведённые станции будут переданы на постоянное энергоснабжение.

На данном участке столичного метрополитена будут открыты такие новые станции как: «Солнцево», «Новопеределкино», «Рассказовка», Мичуринский проспект», «Говорово», а также «Очаково». В нынешнем году планируется возведение 25 станций метро в столице РФ.
Александр Вест
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