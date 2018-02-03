Стали известны сроки запуска новых станций московского метро

Марат Хуснуллин, являющийся официальным заместителем Сергея Собянина относительно градостроительных вопросов, рассказал о том, что участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Москве будет запущен к началу лета в нынешнем году.

Александр Вест

Хуснуллин заметил, что работы по возведению и оборудованию всем необходимым Калининско-Солнцевкой линии столичного метрополитена в данный момент находятся на завершающем этапе. Марат Хуснуллин добавил, что на данном участке московского метро ведутся работы по отделке возведённых конструкций станций, а в ближайшие несколько недель нововозведённые станции будут переданы на постоянное энергоснабжение.На данном участке столичного метрополитена будут открыты такие новые станции как: «Солнцево», «Новопеределкино», «Рассказовка», Мичуринский проспект», «Говорово», а также «Очаково». В нынешнем году планируется возведение 25 станций метро в столице РФ.