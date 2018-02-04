В Британии суд запретил влюбленному в журналиста RT приближаться к ней

В журналистку, работающую на телевизионный канал Russia Today (RT), влюбился гражданин Великобритании, которому запретили приближаться к своей возлюбленной, закрепив запрет официальным судебным постановлением.

Александр Вест

Сегодня, 3 февраля, в Великобритании в итоге судебного заседания гражданину Великобритании установили официальный запрет на приближение к журналистке, работающей в студии RT. Заметим, мужчина не раз заявлял о своей влюблённости и верности к девушке, неоднократно преследуя её, оставляя ей разнообразные подарки и букеты цветов, а также оставляя любовные сообщения. Представители правоохранительных органов В Великобритании не один раз предупреждали мужчину о нецелесообразности его действий, однако, любовный порыв британца был неостановим.Несмотря на отсутствие взаимности со стороны девушки, мужчина не оставлял попыток добиться её расположения, что закончилось официальным судебным запретом.