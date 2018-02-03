В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

В деревне Нестюково Пермского края люди начали протестовать, требуя, чтобы не закрывали амбулаторно-сельскую больницу. В руках детей и пожилых людей было много плакатов с надписями, что нужно сохранить учреждение, поскольку другое слишком далеко, как сообщает «Версия.Инфо».

В Нестюково живёт в пределах 1 тысячи человек. Хоть населения не так и много, но в амбулаторно-сельскую больницу ходит много людей. Жители были предупреждены о закрытии не так давно. Однако ближайшая, Лобановская, находится в трёх километрах от деревни, а качество дорог достаточно плохое, и не каждый автомобиль там проедет. Не желая смириться с такими неудобствами, население Нестюково вышло на митинг, требуя отменить закрытие.

Там собралось больше 50 человек. Согласно тексту на плакатах, жители Нестюково отмечают, что не дадут просто так закрыть свою амбулаторно-сельскую больницу. От руководства больницы никаких комментариев пока не поступило. В социальных сетях отмечают, что амбулаторно-сельская больница пребывает в достаточно аварийном состоянии, а сейчас проводятся проверки, потому и могли закрыть.

Также местные жители подчеркнули, что сами считают это не митингом, а сходом деревни, чтобы принять решение по поводу данной проблемы. Некоторые заявили, что вместо амбулаторно-сельской больницу могут построить церковь. Отдельные жители Нестюково высказывали обвинения в адрес местной администрации, считая, что причиной закрытия является желание «поймать выгоду».

Плюс ко всему они пожаловались, что надо построить сад и школу и улучшить состояние местной торговой точки, где «только хлеб и можно купить». Некоторые заговорили о том, что решения, подобные закрытию амбулаторно-сельских больниц, знаменуют постепенную смерть населённых пунктов.

Стоит отметить, что также сегодня прошёл митинг в Москве на Суворовской площади возле памятника Суворову. В заявлении в социальных сетях организаторы отметили, что целью было остановить выбросы. В Москве и Подмосковье должен быть чистый воздух. Людей призвали выходить с жёлтыми и зелёными плакатами.

Также известно, что 4 февраля в Санкт-Петербурге на площади Ленина в 15.00 пройдёт митинг, целью которого является сохранение Пулковской обсерватории. Протестующие подчеркнули, что необходимо оставить защитную парковую зону при ней, а не превращать её в «очередной громадный спальный район».

Ирина Летинская