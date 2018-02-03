НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

Сегодня, 13:29
В деревне Нестюково Пермского края люди начали протестовать, требуя, чтобы не закрывали амбулаторно-сельскую больницу. В руках детей и пожилых людей было много плакатов с надписями, что нужно сохранить учреждение, поскольку другое слишком далеко, как сообщает «Версия.Инфо».

В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

 

В Нестюково живёт в пределах 1 тысячи человек. Хоть населения не так и много, но в амбулаторно-сельскую больницу ходит много людей. Жители были предупреждены о закрытии не так давно. Однако ближайшая, Лобановская, находится в трёх километрах от деревни, а качество дорог достаточно плохое, и не каждый автомобиль там проедет. Не желая смириться с такими неудобствами, население Нестюково вышло на митинг, требуя отменить закрытие.

Там собралось больше 50 человек. Согласно тексту на плакатах, жители Нестюково отмечают, что не дадут просто так закрыть свою амбулаторно-сельскую больницу. От руководства больницы никаких комментариев пока не поступило. В социальных сетях отмечают, что амбулаторно-сельская больница пребывает в достаточно аварийном состоянии, а сейчас проводятся проверки, потому и могли закрыть.

В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

 

Также местные жители подчеркнули, что сами считают это не митингом, а сходом деревни, чтобы принять решение по поводу данной проблемы. Некоторые заявили, что вместо амбулаторно-сельской больницу могут построить церковь. Отдельные жители Нестюково высказывали обвинения в адрес местной администрации, считая, что причиной закрытия является желание «поймать выгоду».

Плюс ко всему они пожаловались, что надо построить сад и школу и улучшить состояние местной торговой точки, где «только хлеб и можно купить». Некоторые заговорили о том, что решения, подобные закрытию амбулаторно-сельских больниц, знаменуют постепенную смерть населённых пунктов.

В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

 

Стоит отметить, что также сегодня прошёл митинг в Москве на Суворовской площади возле памятника Суворову. В заявлении в социальных сетях организаторы отметили, что целью было остановить выбросы. В Москве и Подмосковье должен быть чистый воздух. Людей призвали выходить с жёлтыми и зелёными плакатами.

Также известно, что 4 февраля в Санкт-Петербурге на площади Ленина в 15.00 пройдёт митинг, целью которого является сохранение Пулковской обсерватории. Протестующие подчеркнули, что необходимо оставить защитную парковую зону при ней, а не превращать её в «очередной громадный спальный район».

Ирина Летинская
Новости по теме
Жители Сардинии вышли на митинг против НАТО
Жители Сардинии вышли на митинг против НАТО

В Сардинии проходит митинг против военных учений НАТО. Об этом сообщает ANSA.

В Германии тысячи людей вышли на митинг против ударов беспилотников США
В Германии тысячи людей вышли на митинг против ударов беспилотников США

Вокруг авиабазы Рамштайн в Германии тысячи демонстрантов создали живую цепь. Таким образом люди протестуют против проводимых операций США с использованием

В Перми сотрудниками полиции найдены пропавшие дети
В Перми сотрудниками полиции найдены пропавшие дети

В дежурную часть поступило сообщение о том, что из санатория, расположенного в Свердловском районе города, пропали двое мальчиков – 2001 и 2006 годов

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости