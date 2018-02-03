В деревне Нестюково люди вышли на митинг против закрытия единственной больницы

В деревне Нестюково Пермского края люди начали протестовать,
требуя, чтобы не закрывали амбулаторно-сельскую больницу. В руках детей и
пожилых людей было много плакатов с надписями, что нужно сохранить учреждение,
поскольку другое слишком далеко, как сообщает «Версия.Инфо».
В Нестюково живёт в пределах 1 тысячи человек. Хоть
населения не так и много, но в амбулаторно-сельскую больницу ходит много людей.
Жители были предупреждены о закрытии не так давно. Однако ближайшая,
Лобановская, находится в трёх километрах от деревни, а качество дорог достаточно
плохое, и не каждый автомобиль там проедет. Не желая смириться с такими
неудобствами, население Нестюково вышло на митинг, требуя отменить закрытие.
Там собралось больше 50 человек. Согласно тексту на
плакатах, жители Нестюково отмечают, что не дадут просто так закрыть свою амбулаторно-сельскую
больницу. От руководства больницы никаких комментариев пока не поступило. В
социальных сетях отмечают, что амбулаторно-сельская больница пребывает в
достаточно аварийном состоянии, а сейчас проводятся проверки, потому и могли
закрыть.
Также местные жители подчеркнули, что сами считают это не
митингом, а сходом деревни, чтобы принять решение по поводу данной проблемы.
Некоторые заявили, что вместо амбулаторно-сельской больницу могут построить
церковь. Отдельные жители Нестюково высказывали обвинения в адрес местной
администрации, считая, что причиной закрытия является желание «поймать выгоду».
Плюс ко всему они пожаловались, что надо построить сад и школу и улучшить состояние
местной торговой точки, где «только хлеб и можно купить». Некоторые заговорили
о том, что решения, подобные закрытию амбулаторно-сельских больниц, знаменуют
постепенную смерть населённых пунктов.
Стоит отметить, что также сегодня прошёл митинг в Москве на Суворовской
площади возле памятника Суворову. В заявлении в социальных сетях организаторы
отметили, что целью было остановить выбросы. В Москве и Подмосковье должен быть
чистый воздух. Людей призвали выходить с жёлтыми и зелёными плакатами.
Также известно, что 4 февраля в Санкт-Петербурге на площади
Ленина в 15.00 пройдёт митинг, целью которого является сохранение Пулковской
обсерватории. Протестующие подчеркнули, что необходимо оставить защитную
парковую зону при ней, а не превращать её в «очередной громадный спальный район».
Ирина Летинская